Inter-Atalanta, rinvio sempre più plausibile: un indizio dallo Sporting!

Inter-Atalanta, recupero della 21ª giornata di Serie A rischia di saltare a causa della sfida d’Europa League contro lo Sporting. Dal campionato portoghese potrebbe arrivare un indizio.

VALUTAZIONI – Inter-Atalanta sembra destinata a restare una sfida sospesa. Il match, valido per la ventunesima giornata di Serie A, mai disputato e rinviato alla prossima settimana potrebbe slittare ancora. Il motivo risiede nel complicato calendario della squadra di Gian Piero Gasperini dopo l’esito dei sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. Sporting CP-Atalanta è prevista martedì 5 marzo, motivo per cui almeno una delle due sfide (contro Inter e Bologna) di campionato precedenti della Dea dovranno essere spostate. Intanto un indizio sulla possibilità che questo accada arriva anche dal campionato portoghese. Anche Sporting CP-Farense, prevista il 3 marzo, potrebbe slittare. In alternativa, il club portoghese potrebbe decidere di rinviare il match valido per la Coppa del Portogallo contro il Benfica, attualmente in programma il 29 febbraio. Anche nel campionato portoghese, come quello italiano, è ancora tutto in bilico e sono in ballo delle valutazioni importanti. A breve si dovrebbe scoprire il destino di Inter-Atalanta, attualmente prevista il prossimo 28 febbraio.

Fonte: abola.pt