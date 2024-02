Inter-Atalanta, altro rinvio? Guaio dal calendario, oggi tre giornate

Inter-Atalanta potrebbe essere nuovamente rinviata. Il sorteggio di Europa League crea problemi con il calendario, oggi la Lega Serie A pubblicherà le date fino alla giornata numero 30.

CALENDARIO – Inter-Atalanta potrebbe essere ancora rinviata. I bergamaschi hanno pescato agli ottavi di finale lo Sporting CP, ma il calendario di Europa League non è ancora uscito. Sporting CP e Benfica, in quanto entrambe di Lisbona, non possono giocare giovedì insieme quindi una anticiperà. Sarà l’avversaria dell’Atalanta, visto che il Benfica ha la priorità essendo campione di Portogallo uscente. Sporting CP-Atalanta si giocherà martedì 3 marzo alle ore 18.45. Per tale motivo dovrà essere spostata per forza almeno una delle due precedenti gare della squadra di Gian Piero Gasperini: non potrà giocare col Bologna domenica 3 marzo alle 18, come da calendario, e dovendo anticipare a sabato 2 (o venerdì 1) va capito se anche quella con l’Inter del 28 febbraio sarà interessata. Tutto ciò per ‘aiutare‘ l’Atalanta nel percorso europeo. Nel caso in cui Inter-Atalanta non si giochi il 28 non ci sono date disponibili ad ora. Tutto dipende dal futuro in Champions League della compagine meneghina. Se continua ad andare avanti sarà un ‘problema‘ per la Serie A. Oggi, in serata, la stessa Lega Serie A renderà pubbliche le date delle giornate di campionato che vanno fino alla numero 30.