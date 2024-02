Inter contro Bologna e Napoli: quando? Decisiva… l’Europa League

L’Inter avrà Bologna e Napoli come due partite in mezzo al ritorno contro l’Atlético Madrid, ma ancora non si sa quando giocheranno. C’è un incastro decisivo: riguarda l’Europa League.

IL CALENDARIO – Il programma della Serie A è noto fino alla ventisettesima giornata, ossia quella dopo il turno che inizierà domani. L’Inter sa che giocherà domenica alle 18 a Lecce, poi mercoledì prossimo alle 20.45 il recupero contro l’Atalanta e aprirà marzo lunedì 4 alla stessa ora in casa col Genoa. Quindi, prima dell’ultima sosta per le nazionali, all’Inter mancheranno le partite prima e dopo il ritorno di Champions League contro l’Atlético Madrid: Bologna in trasferta, Napoli in casa. Sarebbero dovute uscire il 20 dicembre, poi la presenza di due squadre agli spareggi di Europa League ha portato al rinvio. Perché Milan e Roma oggi si giocano la qualificazione agli ottavi: i rossoneri alle 18.45 in casa del Rennes, i giallorossi alle 21 col Feyenoord. Un qualcosa che non riguarda l’Inter, ma che fa sì di dover ancora aspettare. Domani ci saranno i sorteggi degli ottavi Europa League (anche con l’Atalanta) e UEFA Europa Conference League (con la Fiorentina), che si giocano il 7 e 14 marzo. Da lì si potrà conoscere il calendario e – di conseguenza – la Serie A potrà dare il suo. Anche con Bologna-Inter e Inter-Napoli.