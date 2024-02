Orsi: «Inter fra le prime d’Europa! L’Atlético Madrid ora farà altro»

La vittoria dell’Inter sull’Atlético Madrid cambia molte discussioni sulla qualificazione in Champions League, almeno per Orsi. Il giudizio dell’ex portiere a Radio Radio – Lo Sport.

IL RIBALTONE – Fernando Orsi non era molto ottimista prima della partita, adesso invece ha cambiato idea: «Chi passa in Champions League? Io dico Inter sì, Napoli nì e Lazio no. La spiegazione è che l’Inter in questo momento è fra le prime tre-quattro squadre d’Europa, inutile nascondersi. È vero che ha puntato tutto sullo scudetto, però non sembra in Champions League avere la stanchezza del campionato, per come affronta le partite e per i cambi che ha. Secondo me l’1-0 è un risultato che mette l’Atlético Madrid un po’ alle corde: giocherà in un altro modo, dovrà scoprirsi e non potrà mettere quello che fa di solito in campo. Poi le partite di Champions League non sai mai come vanno a finire, soprattutto con le squadre importanti. Se trovi la giornataccia è possibile pure che l’Atlético Madrid passi, ma mi sembra che l’Inter sia ben centrata».