Ordine ancora: «Nel gol di Acerbi a Roma fuorigioco abolito»

Franco Ordine continua imperterrito la sua battaglia contro l’Inter, ritornando su Tutti Convocati sul gol di Francesco Acerbi contro la Roma.

LAMENTELE – Si ritorna come al solito agli episodi arbitrali più discussi. In Italia si fa fatica ad accettare la superiorità di una squadra, lo dimostra a pieno Franco Ordine, non più tranquillo di fronte al primo posto dell’Inter: «Qui non è in discussione il primato dell’Inter, che vincerà con 27 punti di vantaggio. Qui è in discussione il principio cardine del regolamento. Se nemmeno quando io sono attaccato al portiere, io e il portiere solo, passo in fuorigioco vuol dire che il fuorigioco è stato abolito. Mi riferisco al gol di Acerbi con Thuram vicino a Rui Patricio»