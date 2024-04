L’Inter anti Udinese comincia a farsi oggi: sale doppia ipotesi − CdS

Oggi si entra nel vivo delle scelte per Simone Inzaghi, che lavora per preparare il match contro l’Udinese. Per l’Inter doppia ipotesi sulle convocazioni.

ULTIME − L’Inter lavora in mattinata per preparare il match contro l’Udinese, in programma lunedì sera alle 20.45. Simone Inzaghi ha qualche problemino da risolvere. L’ultimo quello relativo allo stato fisico di Alessandro Bastoni, che ha subito un piccolo risentimento muscolare. In attesa di capire meglio le sue condizioni, Inzaghi potrebbe convocare per la sfida del Bluenergy Stadium sia Marko Arnautovic che Stefan de Vrij. L’olandese, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe rientrare con il gruppo proprio oggi. L’emergenza difensiva non è un problema da sottovalutare per Simone Inzaghi, che in difesa valuta anche Carlos Augusto e Bisseck.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.