L’Inter può stare a +20 dalla Juventus? Illecito di superiorità!

Dopo ore di attesa e di clessidre, il mondo social della Juventus ha tirato fuori la bomba lanciando un clamoroso quesito: ma l’Inter poteva iscriversi al campionato? D’altronde a meno venti dalla capolista qualcosa bisogna pur fare. Non solo i tifosi, ma anche certa stampa che dovrebbe (condizionale che sta strettissimo) rimanere imparziale.

LA DISPERAZIONE − Ma l’Inter poteva iscriversi al campionato? E’ questo il nuovo manifesto o slogan, per dirsi voglia, che capeggia oggi dalle prorompenti sedi juventine. Si è addirittura smosso un pool di avvocati con tanto di maglia bianconera nascosta, si fa per dire, sotto giacca e cravatta per attaccare e screditare l’Inter. A dare alito e voce alla disperazione gobba ovviamente una certa stampa assolutamente imparziale e professionale… L’Inter si trova improvvisamente sul banco degli imputati per gravi irregolarità, peraltro bypassate (a detta del famoso esposto) da Figc e Uefa. Nessuno a quanto pare avrebbe visto o appreso nulla. Il club, in maniera del tutto inosservata e attraverso tutta una serie di illeciti con la famosa ‘Great Horizon’ di Lussemburgo a navigare nel buio, avrebbe compresso la regolarità del campionato di Serie A.

Meno 20 e più 20: punti di vista tra Juventus e Inter

LOGORA − In attesa che la società intervenga per assestare un chiaro e duro colpo contro pisquani e cicisbei, occorre fare un’altra e oggettiva valutazione dei fatti. Quella legata al campo, che sta probabilmente lasciando più di qualche strascico acido nei confronti di intestini rivali. Il meno 20 venti in classifica, con tanto di speranza tricolore svanita in una fredda notte di febbraio, logora evidentemente chi ce l’ha. Un -20 perentorio, netto, chiaro, lampante e senza alcun dubbio alcuno. Un meno 20 difficile da far scivolare per chi è destinato a chiudere l’ennesima stagione (la terza) ancora con zeru tituli. Un meno 20, che visto sul lato opposto, quello dell’Inter, fa +20. Più 20 come gli scudetti che la Beneamata avrà al termine dopo il 26 maggio