Inter, termina 3-1 il primo tempo con la Pro Sesto: Lautaro Martinez show

È in corso in questi minuti l’allenamento congiunto ad Appiano Gentile tra Inter e Pro Sesto. I nerazzurri conducono per tre reti a uno, grazie anche a una doppietta di Lautaro Martinez.

IN VANTAGGIO – Finisce 3-1 il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto. Con un Lautaro Martinez parecchio ispirato. Sua la doppietta con i sigilli al 22′ e al 42′, dopo che al 15′ ci pensa Hakan Calhanoglu ad aprire le marcature. Tra poco il secondo tempo della sfida ad Appiano Gentile.