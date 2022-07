Skriniar, Chelsea in agguato: sfumato un altro obiettivo per la difesa

Come riportato in mattinata, oltre al PSG anche il Chelsea torna alla carica per Milan Skriniar (vedi articolo). Una trattativa che potrebbe ravvivarsi nei prossimi giorni, dopo che i londinesi si sono visti soffiare Jules Koundé dal Barcellona.

NUOVO ASSALTO – Il Chelsea potrebbe farsi seriamente sotto per Milan Skriniar. I londinesi – nonostante l’arrivo di Kalidou Koulibaly dal Napoli – sono a caccia di un altro tassello importante per rinforzare la difesa. Dopo la trattativa sfumata per de Ligt, finito al Bayern Monaco, gli occhi si sono rivolti a Jules Koundé del Siviglia. Che, però, è da poche ore un nuovo giocatore del Barcellona. Ecco allora che i blues potrebbero preparare l’assalto allo slovacco dell’Inter, sempre seguito anche dal PSG. La richiesta dei nerazzurri non cambia: 70 milioni.