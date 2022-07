Pinamonti, arenata la trattativa con la Salernitana: volontà chiara – Sky

Si arena la trattativa tra l’Inter e la Salernitana per la cessione di Andrea Pinamonti ai campani. Come sottolinea il giornalista Marco Demicheli su Sky Sport 24, il giocatore non è infatti convinto della destinazione.

NIENTE ACCORDO – Nonostante la trattativa tra club fosse ormai chiusa, sfuma il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter alla Salernitana. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, sottolinea ulteriormente come il giocatore – reduce da una stagione da protagonista con la maglia dell’Empoli – resti non convinto della destinazione. Tanto da non accettare la proposta del club campano. La volontà di Pinamonti è chiara ed è l’Atalanta a essere in cima alle sue priorità. A patto di trovare l’accordo tra i due club.