Guida arbitro di Juventus-Inter: quasi un anno fa l’ultimo dei precedenti

Marco Guida sarà l’arbitro di Juventus-Inter, partita della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match dell’Allianz Stadium.

I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la ventiduesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 21 dicembre 2011 in una vittoria per 4-1 contro il Lecce, curiosamente anche lì in un match rinviato. La prima giornata di Serie A 2011-2012 si era disputata quasi quattro mesi dopo (doveva essere il 28 agosto), in quel caso fortunatamente non per un’emergenza sanitaria ma per uno sciopero dei calciatori che aveva posticipato il via del campionato. Il bilancio generale è positivo, con dodici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.

A SECCO – Per Guida Juventus-Inter di stasera non è soltanto il suo primo derby d’Italia, ma pure la sua prima stagionale coi nerazzurri. L’arbitro di Torre Annunziata, che pure ha diretto quattro volte la stracittadina col Milan, non era mai stato designato sin qui per il big match coi bianconeri. L’ultimo suo incrocio con l’Inter risale al 20 aprile 2019, quasi undici mesi fa, con un pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma.