Griezmann, solo pretattica per Atlético Madrid-Inter? Guaio Simeone – TS

Griezmann è il principale dubbio di formazione per l’Atlético Madrid in vista della partita di mercoledì contro l’Inter. Simeone, dopo la rovinosa sconfitta col Cadice di sabato, deve capire cosa fare con l’attaccante francese. Il punto di Tuttosport.

PRETATTICA O INFORTUNIO? – Antoine Griezmann non gioca da Inter-Atlético Madrid, l’andata degli ottavi di Champions League dello scorso 20 febbraio. Sostituito al 78′, un minuto prima del gol partita di Marko Arnautovic, è stato inquadrato in panchina con la caviglia fasciata. Un infortunio che gli ha impedito di giocare le successive tre partite di Liga, compresa la sconfitta di sabato per 2-0 col pericolante Cadice, e il ritorno di Copa del Rey perso con l’Athletic Club. Ora prova il rientro per l’altro ritorno, ossia Atlético Madrid-Inter di dopodomani. Diego Pablo Simeone già all’andata aveva recuperato a tempo di record Alvaro Morata, che era subentrato nella ripresa. Senza la coppia titolare il Cholo ha provato tre coppie: Griezmann-Llorente a Milano, poi Correa-Llorente e Morata-Memphis. Ma secondo Tuttosport in vista di Atlético Madrid-Inter punterà tutto su Griezmann e Morata, perché dagli altri non ha avuto grandi risposte. La sensazione è che per il francese sia pretattica e che dopodomani partirà titolare.

Fonte: Tuttosport – Raffaele R. Riverso