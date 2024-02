Frattesi assente in allenamento! Sensazione prima di Roma-Inter – Sky

Frattesi oggi non ha effettuato l’allenamento con il resto della squadra alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria con la Juventus. L’inviato di Sky, Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile aggiorna riguardo le condizioni del centrocampista nerazzurro in vista di Roma-Inter.

ASSENTE – Oggi nessun allenamento per Davide Frattesi alla ripresa ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi. Il centrocampista italiano, già non al meglio contro la Juventus (ecco spiegato l’ingresso di Davy Klaassen a partita in corso), questa mattina ha effettuato dei controlli che hanno confermato l’affaticamento, anche se l’esito ufficiale arriverà nel pomeriggio. Quasi certamente, però, il centrocampista salterà la Roma-Inter, sfida in programma sabato alle 18.