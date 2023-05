Fiorentina-Inter, Italiano cambia tutti dopo il match col Torino – CdS

In occasione di Fiorentina-Inter Vincenzo Italiano potrebbe cambiare tutta la sua formazione rispetto all’ultima di campionato contro il Torino. Pronto un undici simile a quello di Basilea secondo il Corriere dello Sport.

FORMAZIONE – La Fiorentina che scenderà in campo a Roma sarà molto simile a quella vista contro il Basilea. Rispetto a domenica con il Torino potrebbero esserci undici giocatori diversi. Arthur Cabral tornerà titolare, così come Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat rimasti a casa in occasione dell’impegno di campionato. In porta ci sarà Pietro Terracciano, i terzini Cristiano Biraghi e Dodo, assente in questo weekend. Ci sono due dubbi per Vincenzo Italiano per la finale di Coppa Italia con l’Inter: uno in difesa, l’altro a centrocampo. Dietro al fianco di Nikola Milenkovic ballottaggio fra Ranieri e Martinez Quarta. Davanti invece sono in bilico Gaetano Castrovilli e Rolando Mandragora per accompagnare Amrabat: il favorito è il primo. Sulla trequarti spazio a Giacomo Bonaventura, che ha colpito i nerazzurri diverse volte.

Fonte: Corriere dello Sport – Ilaria Masini