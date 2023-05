Fiorentina-Inter, oggi le squadre in visita a Mattarella – TS

Oggi pomeriggio, riporta TuttoSport, le delegazioni di Fiorentina-Inter faranno visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

IN VISITA – Nella giornata di vigilia di Fiorentina-Inter, le delegazioni delle due squadre faranno visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I rappresentanti dei viola e dei nerazzurri saranno accompagnati ai presidenti di Coni e Figc, Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, e dai vertici della Lega Serie A: il presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. L’incontro con Mattarella precederà le conferenze stampa della vigilia dei due allenatori, Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano, in programma dalle 18.45 allo stadio. La Coppa Italia quindi sarà consegnata da Casini e Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, sponsor della competizione. La premiazione andrà in scena a centrocampo (non vicino alla tribuna d’onore come nelle edizioni precedenti) in mezzo a fuochi artificiali e giochi di luce: una cerimonia di chiusura, dopo quella di apertura che precederà il calcio d’inizio. L’incasso si avvicinerà a quota 5 milioni. Saranno quasi 30mila i componenti di ognuna delle due tifoserie in trasferta.

ESCLUSIVA – Infine, la finale di Coppa Italia sarà un’esclusiva di Canale 5. La Lega ha predisposto riprese tv per creare un effetto quasi cinematografico della trasmissione della finale. Saranno utilizzate 38 telecamere: due correranno su binari lungo le fasce laterali per generare immagini che permettano agli spettatori di sentirsi vicinissimi allo svolgimento delle azioni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi