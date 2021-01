Fiorentina-Inter, Conte vara un centrocampo inedito in Coppa Italia – Sky

Antonio Conte Inter

Fiorentina-Inter (domani alle 15.00) vedrà un centrocampo inedito per Antonio Conte. Ecco le possibili scelte del tecnico per la sfida di Coppa Italia, come riporta “Sky Sport”.

NUOVO TRIO – In occasione di Fiorentina-Inter, il centrocampo nerazzurro sarà potenzialmente composto da una mediana inedita. In primis Nicolò Barella e Marcelo Brozovic necessitano infatti di riposo. Sono infatti rispettivamente il terzo e il settimo giocatore con più minuti in stagione, tra i nerazzurri. Antonio Conte concederà loro del meritato riposo, anche e soprattutto in vista della sfida contro la Juventus (domenica alle 20.45). Il croato lascerà il posto di regista a Christian Eriksen, come annunciato dallo stesso tecnico. E al suo fianco, con ogni probabilità, partiranno titolari Arturo Vidal e Stefano Sensi. Il cileno continuerà a cercare il riscatto dopo le ultime prestazioni in sottotono: il suo credito è ancora in attivo, per il tecnico. Il numero 12, invece, partirà titolare per la seconda volta in stagione. Finora è avvenuto solo in Benevento-Inter, alla seconda di campionato. Un trio mai visto finora, anche e soprattutto per la presenza di Eriksen in cabina di regia. Il nuovo ruolo potrebbe portare la svolta nell’esperienza nerazzurra del danese?