Biraghi: «Inter, vogliamo fare bene. Per me non...

Biraghi: «Inter, vogliamo fare bene. Per me non è una partita come le altre»

Condividi questo articolo

Cristiano Biraghi Fiorentina

Cristiano Biraghi si dimostra concentrato prima della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter (domani ore 15.00). Ecco le parole dell’ex nerazzurro a “Sky Sport”.

CONCENTRAZIONE – Per Cristiano Biraghi, Fiorentina-Inter non sarà una partita come le altre. Non lo è mai per l’ex nerazzurro (37 presenze e 3 gol lo scorso anno, a Milano), che nasce tifoso interista. Ecco le sue parole prima della sfida di Coppa Italia di domani, contro il suo passato: «È una partita importante, una bella partita, giocare contro una grande squadra è sempre bello. Alla Coppa Italia ci teniamo, vogliamo fare una bella partita, fare bene. L’Inter è una squadra molto forte, molto ben attrezzata. Ha un grande allenatore, li fa giocare bene da un anno e mezzo. Sarà dura. Per me non è una partita come le altre, ho sempre detto che l’Inter è qualcosa di più».