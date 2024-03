Empoli ridotto a metà rispetto all’Inter: i convocati in nazionale

L’Empoli sarà il prossimo avversario dell’Inter in Serie A, il lunedì di Pasquetta alle 20.45. I toscani hanno la metà dei convocati in nazionale rispetto alla capolista.

LE ASSENZE – Ieri sera, nel post partita di Inter-Napoli, Simone Inzaghi ha rivelato come perderà ben sedici giocatori convocati dalle nazionali durante la sosta. Sono invece la metà, otto, quelli dell’Empoli prossimo avversario lunedì 1 aprile nel posticipo di Pasquetta della trentesima giornata di Serie A. Davide Nicola dovrà lavorare senza sette elementi della prima squadra più un Primavera aggregato. Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz vanno con la Polonia per i play-off di qualificazione agli Europei, giovedì contro l’Estonia la semifinale e martedì 26 l’eventuale finale (contro Galles o Finlandia, altrimenti un’amichevole). Gara ufficiale anche per Jacopo Fazzini con l’Italia Under-21, le qualificazioni agli Europei contro Lettonia (venerdì) e Turchia (martedì 26). Stiven Shpendi è con l’Albania Under-21, stesse qualificazioni e stessi giorni di Fazzini per sfidare Finlandia e Svizzera. Liberato Cacace ha un mini-torneo, la Winsunited Cup ad Abu Dhabi con la Nuova Zelanda: semifinale con l’Egitto, finale lunedì o martedì in base all’esito. Per Etrit Berisha amichevoli dell’Albania contro il Cile di Alexis Sanchez venerdì e la Svezia lunedì prossimo. Stesso discorso per Razvan Marin con la Romania, venerdì con l’Irlanda del Nord e martedì 26 con la Colombia. Saba Goglichidze non ha mai giocato in prima squadra, ma è lo stesso fra i convocati in nazionale dell’Empoli prima dell’Inter. Con l’Under-21 della Georgia ha amichevole con la Turchia venerdì e partita di qualificazione martedì 26 contro Gibilterra.