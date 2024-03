Empoli, Ismajli non forza il rientro. La probabile formazione contro l’Inter

L’Empoli si prepara alla ripresa del campionato e l’importante sfida a San Siro contro l’Inter. C’è un grande dubbio di formazione che riguarda Ismajli, ma che difficilmente forzerà il su rientro. Di seguito la probabile formazione della squadra allenata da Davide Nicola.

LA FORMAZIONE – Inter ed Empoli lunedì sera si sfideranno a San Siro alla ripresa del campionato. Tanti dubbi di formazione per quanto riguarda i toscani allenati da Davide Nicola, col grande dubbio legato a Ismajli, e in ogni caso il suo rientro non verrà forzato in alcun modo. A centrocampo, considerata la squalifica di Maleh, potrebbe giocare Kovalenko. In attacco Caputo è il favorito, anche se Niang si candida seriamente per una maglia da titolare.

Di seguito la probabile formazione dell’Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Caputo.