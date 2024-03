Sommer, già oggi novità! Rientra Lautaro Martinez: la formazione

Dopo il problema in Nazionale, arrivano buone notizie sul recupero di Yann Sommer in vista del prossimo impegno dell’Inter contro l’Empoli. C’è grande attesa anche per Lautaro Martinez, atteso oggi ad Appiano Gentile dopo il ritardo di ieri. Ecco la probabile formazione dei nerazzurri.

LA FORMAZIONE – Yann Sommer, reduce dall’infortunio alla caviglia subito con la Svizzera, anche ieri ha lavorato a parte e oggi potrebbe tornare finalmente a disposizione di Simone Inzaghi e di tutto il gruppo, per la prossima partita contro l’Empoli in programma lunedì. Sarà poi il tecnico nerazzurro a decidere se impiegare il numero uno nerazzurro o affidarsi a Emil Audero. C’è grande attesa anche per Lautaro Martinez, che ieri non è riuscito a rientrare in tempo a Milano a causa di un ritardo dovuto al volo dopo gli impegni con l’Argentina. Il capitano nerazzurro è atteso oggi e punta forte a una maglia da titolare a San Siro.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro l’Empoli (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.