Doveri arbitro di Milan-Inter: altri due (bei) derby nei precedenti

Doveri sarà l’arbitro di Milan-Inter, partita della dodicesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Milan-Inter sarà la ventitreesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è di nove vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte, l’ultima 1-1 a Napoli lo scorso 18 aprile. L’esordio risale più o meno a questo periodo: 31 ottobre 2012, in un turno infrasettimanale di Serie A contro la Sampdoria. La squadra di Andrea Stramaccioni vinse 3-2 rimontando lo svantaggio iniziale, complice anche un rigore trasformato da Diego Milito. Poi per ritrovare il successo servì aspettare l’8 gennaio 2017: altra rimonta, da 1-0 a 1-2 sul campo dell’Udinese, doppietta di Ivan Perisic dopo il vantaggio friulano a opera di Jakub Jankto.

STRACITTADINA – Doveri ha già diretto due volte il derby e in entrambi i casi era Milan-Inter. Precedenti che sorridono ai nerazzurri, visto che si tratta di altrettante vittorie. Il 21 settembre 2019 finisce 0-2, con il gol del vantaggio di Marcelo Brozovic assegnato dopo lunga review al VAR. L’assistente si era inventato un fuorigioco di Lautaro Martinez, che però non interferiva per niente sull’azione e sul tiro (deviato) del croato. Poi l’ultimo, il ricordo più fresco, con lo 0-3 dello scorso 21 febbraio che ha indirizzato il tricolore verso l’Inter. Con una direzione di gara senza troppo da dire a livello di episodi.