Dzeko, tradizione positiva nei Derby. A San Siro è una garanzia – CdS

Sul Corriere dello Sport, oggi in edicola, si analizza il rendimento di Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, nei derby da lui disputati. Per il bosniaco tradizione positiva nelle stracittadine

POSITIVA – Edin Dzeko ha disputato diversi derby in carriera. Il bosniaco, infatti, è sceso in campo nelle stracittadine di Roma e Manchester, alcuni dei derby più accesi e sentiti in Europa. Il bilancio del bosniaco è più che positivo: nei 15 derby di Roma ha segnato 3 gol in 15 partite, 9 sfide nel derby di Manchester bagnate da 5 gol, accumulando più vittorie che sconfitte. A San Siro, inoltre, Dzeko si trova a meraviglia: in questa stagione, infatti, nelle gare disputate al “Meazza” è rimasto a secco solo contro il Real Madrid e contro l’Udinese. Inoltre, il bosniaco, vanta una tradizione positiva contro il Milan a San Siro: delle 5 reti siglate ai rossoneri, infatti, 4 sono state siglate nello stadio milanese dove, peraltro, ha vinto per tre volte.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport