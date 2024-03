Dimarco, piccola gioia: è con altri 3 candidato al ‘Goal of the Week’

Federico Dimarco ieri ha segnato il gol dell’illusione per l’Inter a Madrid, poi vanificato dal pari di Griezmann e dalla rete di Depay. Ma l’esterno può vincere il ‘Goal of the Week’ della Uefa.

IN LIZZA − Dimarco ieri ha trovato il suo primo gol in Champions League in carriera. Sua la marcatura a chiudere una bellissima azione dell’Inter, che aveva fatto illudere gli oltre 3000 tifosi interisti arrivati al Metropolitano di Madrid. Tuttavia, il gol di Griezmann, quello di Depay e i calci di rigore hanno decretato la fine dell’avventura europea della Beneamata. Piccola gioia però per l’esterno mancino, che può vincere il premio ‘Goal of the Week‘ della Uefa. Con lui candidati anche Jadon Sancho in Borussia Dortmund-PSV Eindhoven, Robert Lewandowski in Barcellona-Napoli e Leandro Trossard in Arsenal-Porto.