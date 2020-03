Di Marzio: “Juventus-Inter, Sarri sceglie i migliori. Eriksen non pronto”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato per “Sky Sport”, ha presentato il big match Juventus-Inter, in programma tra pochi minuti all’Allianz Stadium

SORPRESE – Pochi istanti al kick off di Juventus-Inter. Gianluca Di Marzio presenta la sfida scudetto tra Maurizio Sarri e Antonio Conte: «Le scelte del tecnico bianconero riportano Juan Cuadrado nel ruolo che inizialmente gli era stato cucito. Credo che questa sia la Juventus che Sarri voleva a inizio anno, con Douglas Costa unico vero esterno offensivo della rosa. Christian Eriksen? Conte non lo ritiene pronto, per intensità e applicazione agli schemi, per una partita così decisiva. Vuole giocarselo nel secondo tempo per cambiarla in corsa. Credo inoltre che le palle inattive saranno decisive stasera».