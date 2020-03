Paratici: “Juventus-Inter? Clima surreale. Sarri, scelte difficili ma corrette”

Fabio Paratici, Dirigente Sportivo dei bianconeri, prima di Juventus-Inter a porte chiuse, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la situazione surreale all’Allianz Stadium (senza tifosi) e le scelte di Maurizio Sarri per la formazione titolare.

A PORTE CHIUSE – Fabio Paratici prima di Juventus-Inter su Sky: «Juventus-Inter? Di strano c’è un po’ tutto: clima surreale e triste. Triste per i tifosi che non ci sono, per i calciatori che si allenano tutta la settimana per godere anche della partita. Come ci siamo preparati? È difficile allenarsi tenendo conto di questo fattore, non ci si abituerà mai. La Juventus rispetterà quello che le autorità comeptenti ci dirà di fare. I calciatori vorrebbero giocare in condizioni diverse, in questo momento però gli stessi calciatori capiscono che la situazione è quella che è e dobbiamo farla passare nel minor tempo possibili».

LE SCELTE – Fabio Paratici dice la sua riguardo le scelte di Maurizio Sarri dal primo minuto: «Scelte di Sarri? Abbiamo una rosa importante e prende ogni domenica scelte difficili ma sempre corrette. Non vedo nulla di strano».