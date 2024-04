De Vrij verso il forfait per Udinese-Inter: notizie dall’allenamento – Sky

Si susseguono le notizie in vista di Udinese-Inter, partita in programma lunedì sera in Friuli. In particolar modo sulla difesa. A tal proposito, informa Sky Sport, Stefan de Vrij si avvia verso il forfait, viste le ultime dall’allenamento.

PROBABILE ASSENTE – Non ha ancora recuperato al meglio Stefan de Vrij, dopo il problema muscolare accusato nel ritiro con l’Olanda durante l’ultima sosta per le nazionali. Ulteriori conferme in vista della sua assenza in Udinese-Inter di lunedì sera arrivano dall’allenamento di oggi, al quale il giocatore non ha partecipato. Con soltanto la rifinitura di domani prima della partita, è facile intuire come de Vrij difficilmente sarà fra i convocati di Simone Inzaghi.

De Vrij verso l’assenza in Udinese-Inter: alternative da studiare

ALLARME DIFENSIVO – Con l’assenza di Stefan de Vrij, alla quale si aggiunge quella praticamente certa anche di Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi lavora alle alternative per la difesa. L’olandese, va detto, non sarebbe comunque partito da titolare. Al suo posto giocherà infatti Francesco Acerbi, rientrato al meglio dopo tutto il caos mediatico relativo alla vicenda Juan Jesus. Il difensore della nazionale italiana ha disputato una gara di grande attenzione e concentrazione contro l’Empoli e sarà pronto a fare lo stesso nella gara di lunedì, quando si troverà a marcare l’attaccante francese Florian Thauvin.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, dunque, è a oggi la probabile formazione dell’Inter di Simone Inzaghi per Udinese-Inter di lunedì sera (anche con l’assenza di de Vrij): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.