D’Ambrosio, squalifica scontata! Dal 1′ Inter-Monza? Chance − CdS

Danilo D’Ambrosio rientra dalla squalifica di due turni rimediata contro la Juventus. Il difensore campano si candida ad una maglia dal 1′ per Inter-Monza

RIENTRO − L’Inter recupera sempre più pezzi. Dopo Hakan Calhanoglu, nuovamente in gruppo, Simone Inzaghi potrà contare in campionato anche sul rientro di D’Ambrosio. Il difensore campano aveva saltato le ultime due gare contro Fiorentina e Salernitana a causa della squalifica di due turni rimediata al triplice fischio di Inter-Juventus di campionato. Finale accesissimo con la lite D’Ambrosio-Paredes e il rosso estratto dall’arbitro Chiffi ad entrambi. Domani in Inter-Monza rientrerà e si candida sin da subito ad una maglia dal 1′. Inzaghi, infatti, potrebbe far rifiatare qualcuno in vista del ritorno col Benfica in Champions League. D’Ambrosio, a tal proposito, ha chance di giocare o al posto di Darmian come braccetto di destra o da laterale tutta fascia per Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona