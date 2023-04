Skriniar, dubbi sulla data del rientro: assenza sicura con il Monza – TS

Se per Calhanoglu il rientro è quasi definito (qui i dettagli) per Milan Skriniar ancora non si conoscono i tempi di recupero

DUBBI – Simone Inzaghi recupera Hakan Calhanoglu per la sfida contro il Monza. Lo stesso non si può dire di Milan Skriniar. Lo slovacco è fuori dal 13 febbraio in campionato e il rientro non è definito. Ieri il numero 37 ha lavorato a parte e sicuramente non sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Monza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi