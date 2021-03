D’Aversa senza Gervinho, ma con Karamoh: le scelte per Parma-Inter – Sky

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Dopo gli aggiornamenti legati alla formazione dei nerazzurri (vedi articolo), arrivano da “Sky Sport” anche le ultime sulla possibile formazione degli avversari. D’Aversa non fa calcoli in vista di Parma-Inter e si affida all’ex nerazzurro Yann Karamoh.

MIGLIOR FORMAZIONE – Così come per Antonio Conte, anche per Roberto D’Aversa Parma-Inter sarà una partita importantissima. Secondo gli ultimi aggiornamenti il tecnico degli emiliani dovrà fare i conti con l’assenza di Gervinho e al suo posto è pronto a schierare l’ex nerazzurro Yann Karamoh. Tanta fisicità anche a centrocampo, con la presenza di Brugman, Hernani e Kucka. Manca sempre meno alle formazioni ufficiali e al calcio d’inizio, dove scopriremo quali saranno le carte giocate dai due allenatori.