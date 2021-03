Biabiany: Â«Inter, attenta ai contropiedi del Parma. Scudetto? Lotta a dueÂ»

Biabiany: «Inter, attenta ai contropiedi del Parma. Scudetto? Lotta a due»

Biabiany

Jonathan Biabiany – ex attaccante dell’Inter -, intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, ha parlato (da doppio ex) della sfida di questa sera contro il Parma. Inevitabile anche la domanda sulla corsa Scudetto. A fine articolo è accessibile il contenuto audio dell’intervista all’ex giocatore

PARTITA IMPORTANTE – Jonathan Biabiany, da doppio ex di Inter e Parma, ha presentato così la partita di questa sera: «Penso che il Parma si giochi molto perché non sta andando bene. Però penso anche che l’Inter, in questo momento, è in una buona fase quindi mi aspetto che sarà una partita dove sicuramente attaccheranno molto molto. Bisognerà stare molto attenti al Parma che, in contropiede, potrà far male. Penso che adesso l’Inter si possa permettere di giocare più o meno con la stessa squadra alternando a partita in corso perché adesso comunque ha solo il campionato e quindi si può focalizzare molto di più sull’obiettivo. Inoltre penso che i giocatori che partono dall’inizio, tra una partita e l’altra, hanno il tempo per riposare».

FRECCIA NERAZZURRA – Biabiany ha poi commentato le prestazioni di Achraf Hakimi: «Io l’avevo già visto un po’ a Dortmund. E infatti quando l’Inter l’aveva acquistato avevo detto, come ora lo pensano tutti, che l’Inter ha fatto un gran acquisto. Si vede perché comunque ha corsa, qualità, tecnica. Adesso che è arrivato in Italia sta migliorando anche sulla fase difensiva anche grazie al lavoro di Conte che è una persona che lavora molto sulla fase difensiva e sta diventando un esterno completo. E secondo me può diventare uno dei migliori».

CORSA SCUDETTO – Infine Biabiany ha parlato della corsa per lo Scudetto, affermando come sia una lotta a due: «Io penso che l’Inter sia sulla buona strada, però non deve rilassarsi un attimino perché comunque il Milan è dietro e sta facendo bene. Credo che la squadra che mi preoccupa di più di tutte sia solo il Milan. Non penso che la Juventus sia del tutto fuori dalla lotta per lo scudetto però se l’Inter mantiene questo ritmo e non sbaglia una partita e il Milan continua ad andare in questo modo, penso che, alla lunga, saranno loro due a giocarsi il titolo».

Ascolta “Sensazioni & Speranze: Parma – Inter – Serie A 20/21 – Jonathan Biabiany” su Spreaker.