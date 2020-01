Chiffi arbitro di Inter-Cagliari, un solo precedente, disastroso

Daniele Chiffi sarà l’arbitro di Inter-Cagliari, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Cagliari sarà la seconda partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. Il fischietto della sezione AIA di Padova, al secondo anno nella CAN A, ha debuttato il 26 ottobre nella nona giornata di campionato col Parma. Una gestione pessima della sfida, con diversi errori anche gravi. Il gol del momentaneo 1-1, di Yann Karamoh, è stato viziato da una posizione di fuorigioco attiva di Gervinho, che ha ostacolato la linea di visuale a Samir Handanovic. Successivamente ha ignorato un intervento in contemporanea di Hernani e Simone Iacoponi su Lautaro Martinez, per un rigore apparso solare, e nella ripresa ha fatto lo stesso su un calcione di Matteo Darmian a Cristiano Biraghi. E sì che, all’epoca, c’era chi aveva contestato il gol del 2-2, inizialmente annullato per fuorigioco di Antonio Candreva ritenuto inesistente dopo VAR review. Vero che due dei quattro casi erano degli assistenti e non di Chiffi, ma gli altri sono stati errori pesanti.