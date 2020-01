Radu, Inter pensa al ritorno: mossa in vista della prossima stagione – TS

Secondo quanto scrive “Tuttosport” nell’edizione oggi in edicola, l’Inter potrebbe richiamare Ionut Radu dal prestito al Genoa. L’arrivo di Mattia Perin ha infatti delcassato il giocatore a portiere di riserva, per questo i nerazzurri sarebbero tentati di riportarlo a casa per farlo diventare il nuovo vice Handanovic e valutarlo in vista della prossima stagione.

RITORNO ALLA BASE – Ionut Radu potrebbe presto tornare all’Inter. Il portiere potrebbe infatti tornare dal prestito al Genoa dopo che l’arrivo di Mattia Perin in rossoblu lo ha declassato a riserva. Una scelta criticata dagli agenti del giocatore, dal momento che il romeno era uno dei protagonisti della squadra e uno dei migliori giocatori fin qui in stagione, grazie alle sue ottime prestazioni. Per questo i nerazzurri potrebbero decidere di farlo tornare e di usarlo come vice Handanovic. Antonio Conte è un suo grande estimatore e, potendolo osservare da vicino in allenamento, potrebbe decidere se trattenerlo anche la prossima stagione.

ALTRE PROPOSTE – Chiaramente un’eventuale ritorno del portiere all’Inter dipende anche dal fatto che arrivino o meno altre proposte da altri club. Un’ipotesi poco probabile, visto che i nerazzurri sarebbero in caso disposti a darlo in prestito solo a squadre dove possa giocare con continuità in questa seconda parte di stagione. Cosa che a Genova non è più possibile.