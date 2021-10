Calhanoglu-Inzaghi, fitto colloquio in rifinitura: rilancio per Inter-Sheriff?

Inzaghi e Calhanoglu, nella parte di rifinitura di Inter-Sheriff aperta alla stampa, hanno avuto un lungo colloquio. Può essere il segnale di un rilancio del turco?

TROPPO POCO – Fin qui l’esperienza di Hakan Calhanoglu all’Inter si è fermata all’esordio. Un gol alla prima giornata, contro il Genoa, poi poco altro e un problema alla caviglia in nazionale che gli ha impedito di partire titolare sabato con la Lazio. Potrebbe farlo stasera in Inter-Sheriff, visto che né Roberto Gagliardini né Matias Vecino hanno dato ampie garanzie. Nell’allenamento di ieri Simone Inzaghi si è trattenuto a lungo col turco, quasi a volerlo rimettere al centro del progetto. La sensazione, a prescindere dal contenuto del dialogo, è che per Calhanoglu possa esserci il ritorno dal 1′.