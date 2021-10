Inter-Sheriff senza ritorno: oggi si indirizza la stagione, bonus finiti

Inter-Sheriff si giocherà alle ore 21. È il terzo impegno in Champions League e vede i nerazzurri a un punto, mentre i moldavi al debutto assoluto nel torneo sono primi a punteggio pieno. Stasera al Meazza l’obiettivo unico è riprendere il cammino.

TUTTO CAPOVOLTO – Inter-Sheriff doveva essere una partita “di passaggio” fra la Lazio e la Juventus. O, almeno, questo era quello che si pensava al momento dell’uscita del calendario di Champions League. Nulla di più sbagliato: è uno snodo fondamentale della stagione. Un solo punto e zero gol segnati in due giornate mettono già la squadra di Simone Inzaghi con le spalle al muro, perché o vince oggi o sarà dura rimontare considerato che i moldavi contro ogni pronostico sono a punteggio pieno. In più un altro risultato negativo, dopo tutto quanto successo all’Olimpico, creerebbe altri disagi in vista di domenica. Nelle tante note negative ce n’è una positiva: viste le premesse sarà impossibile sottovalutare lo Sheriff. Ma da oggi non si può più sbagliare.

DI RIENTRO – Se non altro per Inter-Sheriff Inzaghi potrà schierare i sudamericani. Tornano a disposizione Alexis Sanchez e Arturo Vidal, ma soprattutto Lautaro Martinez potrà giocare dal 1′ dopo essere subentrato a Roma in condizioni precarie per il lungo viaggio. Da capire se con o al posto di Edin Dzeko, visto che il bosniaco è stato spremuto in questo avvio di stagione. Probabile poi il ritorno da titolare di Hakan Calhanoglu, che ha smaltito il fastidio alla caviglia e soprattutto deve rilanciarsi. Nello Sheriff la notizia è che il tecnico Yuriy Vernydub sarà senza il portiere Georgios Athanasiadis. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Sheriff: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).