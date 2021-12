Calhanoglu giù, Cambiasso: «Centrocampo del Madrid perfetto» – Sky

Ieri l’Inter ha perso 2-0 a Madrid contro il Real di Ancelotti con i nerazzurri che hanno chiuso al secondo posto nel girone. Grande assente, ma forse non per colpa sua, Hakan Calhanoglu. Ecco l’analisi di Esteban Cambiasso nel post partita di Real-Inter.

GRADINO – L’Inter, nella sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid, non ha sfigurato, soprattutto nel primo tempo. Ma alla lunga è venuta fuori la qualità dei blancos. A centrocampo, Kroos, Casemiro e Modric hanno fatto da padrone per lunghi tratti con Calhanoglu che, praticamente, non si è mai visto. Ecco l’analisi di un ex centrocampista nerazzurro e del Madrid, il Cuchu Cambiasso. «Il posizionamento dei centrocampisti del Real Madrid è sempre perfetto. Calhanoglu è un giocatore dal punto di vista qualitativo molto importante, lo sta facendo vedere in Italia ma qui ci sono i centrocampisti migliori al mondo, vedi Modric pallone d’oro, Kroos, Casemiro. In queste partite, quel gradino di differenza, quel benedetto gradino nel calcio, i giocatori del Madrid lo fanno vedere». Analisi giusta?

FONTE – Sky