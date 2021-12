Cagliari, emergenza a centrocampo. Per Mazzarri due soluzioni – CdS

Cagliari ancora alle prese con diversi indisponibili, ultimo su tutti Nandez che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe addirittura non essere convocato per la trasferta di San Siro. Per questo motivo Mazzarri studia due possibili soluzioni.

CONTRO L’INTER – Mazzarri con una partita contro l’Udinese all’orizzonte, non vuole forzare il recupero di Nandez. La partita contro l’Inter è importante per provare a rosicchiare qualche punto, ma contro l’Udinese il Cagliari non vuole perdere altri punti così come fatto contro il Torino. Il centrocampista uruguaiano, però, non ha un sostituto con le stesse caratteristiche. Salvo miracoli, Nandez non sarà neanche convocato per la sfida di San Siro, ecco perché Mazzarri studia due possibili soluzioni: la prima è quella di mantenere il 3-5-2 utilizzato nelle ultime partite, inserendo una mezz’ala di rottura come Deiola, oppure tornare al 4-4-2 già utilizzato. In questo caso, a centrocampo agirebbero solo Marin e Grassi, con Zappa, Bellanova, Likogiannis e Dalbert sulle fasce.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani