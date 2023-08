Cagliari, doppia cessione ufficializzata prima dell’Inter

Il Cagliari sarà la prossima avversaria dell’Inter lunedì in campionato. Il club della Sardegna ha ufficializzato quest’oggi la cessione di due calciatori.

CESSIONI – Lunedì ci sarà Cagliari-Inter, ma il mercato non è ancora finito ed entrambi i club si muovono e non poco. La dirigenza sarda ha dato il via libera a due cessioni che quest’oggi sono state ufficializzate. La prima è stata quella di Giorgio Altare al Venezia in Serie B. La seconda è arrivata pochi minuti dopo: Nunzio Lella si è trasferito a titolo definitivo sempre al Venezia. Doppia operazione in uscita per il Cagliari in attesa della sfida con l’Inter.