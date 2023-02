Brozovic si candida per una maglia da titolare in Inter-Milan. Inzaghi riflette

Marcelo Brozovic potrebbe anche partire titolare contro il Milan: si torna al vecchio centrocampo senza Mkhitaryan o si continua con Calhanoglu regista.

RITORNO – Marcelo Brozovic da qualche giorno è tornato ad allenarsi con l’Inter ad Appiano Gentile in vista del derby di Milano. Il croato è pronto a prendere il posto di Hakan Calhanoglu davanti la difesa. Una soluzione che ha garantito maggiore equilibrio e verticalità rispetto a prima, poiché il turco da mezzala è un po’ più sbilanciato in avanti. Considerando il difficile momento del Milan la prima soluzione, quella della continuità, potrebbe garantire un migliore affondo nel cercare di azzannare subito la partita. Solitamente Inzaghi è andato cauto coi rientri dopo lunghi periodi di inattività, ma vanno considerate pure le condizioni di Mkhitaryan che praticamente non ha saltato un match nelle ultime settimane e al quale mezzo turno di riposo potrebbe fare bene.