Brozovic salta Inter-Roma, tocca ad Asllani? Inzaghi cerca conferme – CdS

In Inter-Roma alla ripresa del campionato, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic perché squalificato. Anche secondo il Corriere dello Sport sta per scoccare l’ora di Kristjan Asllani, e da lui Simone Inzaghi cerca conferme per una sicurezza maggiore.

IL VICE – Marcelo Brozovic alla ripresa del campionato dopo la sosta non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Roma perché squalificato. Non un inizio esaltante per lui, tanto che il croato ha rimediato 5 ammonizioni in sole 7 giornate. Contro la Roma, dunque, sarà squalificato. Sarà l’occasione di vedere per la prima volta Asllani titolare? L’ex-Empoli ha incantato tutti l’anno scorso e in precampionato è stato tra i nerazzurri più positivi. Ad oggi, però, ha collezionato appena trenta minuti. Ecco perché il tecnico vorrà responsabilizzarlo sotto questo punto di vista. La partita con la Roma potrebbe rappresentare la svolta per lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno