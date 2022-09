Inter, serve una scossa! Non solo Brozovic: a Inzaghi manca il vero Calhanoglu – CdS

Simone Inzaghi è chiamato letteralmente a ribaltare l’Inter: inizio poco esaltante non solo per Marcelo Brozovic, ma anche per gli altri centrocampisti in rosa. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, al tecnico nerazzurro manca anche il vero Hakan Calhanoglu.

SCOSSA A CENTROCAMPO – Se a centrocampo Marcelo Brozovic fin qui non ha fatto benissimo e Kristjan Asllani è ancora tutto da scoprire (vedi QUI), Simone Inzaghi si aspetta delle risposte anche dal vero Hakan Calhanoglu. E non solo perché ora è fermo ai box per un guaio muscolare. Il turco non ha dato il contributo consueto sia come elemento di qualità nello sviluppo della manovra sia come appoggio per Brozovic. E il suo alter ego, ovvero Henrikh Mkhitaryan, ingaggiato proprio con questo scopo, è tra i più in ritardo dal punto di vista fisico, come si è visto a Udine.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno