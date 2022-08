Brozovic, Inter in preallarme in vista di Lecce: domani ultimo test-match

Brozovic si allena a parte e rimane in dubbio per la prima giornata di campionato contro il Lecce. Inzaghi lo sta valutando ma domani col Sant’Angelo Lodigiano potrebbe stare fuori

A RISCHIO − Marcelo Brozovic preoccupa l’Inter e Simone Inzaghi. Il regista croato si sta allenando a parte per un piccolo problema muscolare. Contro il Villarreal non ha giocato, al suo posto dentro l’albanese Kristjan Asllani. Domani l’Inter giocherà il suo ultimo test-match ad Appiano Gentile contro il Sant’Angelo Lodigiano. Come riporta Sport Mediaset, Inzaghi potrebbe non rischiare Brozovic anche per far fronte alla trasferta di Lecce. Pronto in entrambi in casi Asllani.