Biasin: «Inter, cosa manca? Nella realtà un difensore, nel mondo ideale…»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, ha ragionato sulla rosa dell’Inter a cui manca ancora qualcosina per essere completata. Idealmente però il giornalista pensa ad altro

REALTÀ − Biasin ritiene che all’Inter manchi solamente un tassello da coprire: «Se fossimo nel mondo ideale, l’Inter dovrebbe prendere due difensori, uno a sinistra e volendo anche una quinta punta. Ma è il mondo degli anni 80 e 90 che non esiste più. L’obiettivo di oggi è quello di avere delle alternative di livello per ogni zona del campo e l’Inter fortunatamente le ha. Manca solamente un difensore per coprire il buco lasciato da Ranocchia. Credo che abbia un 11 più 11 di livello. Mancano ancora tanti giorni di mercato e le rose potrebbe stravolgersi».