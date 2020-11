Bologna, Mihajlovic perde Sansone e Mbaye per un mese. Out con l’Inter?

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha pubblicato il report giornaliero dell’allenamento, facendo chiarezza sulle condizioni di Nicola Sansone e Ibrahima Mbaye. Entrambi i calciatori, usciti acciaccati dall’ultima sfida con il Cagliari, dovrebbero restare fuori causa per circa un mese. Sabato 5 dicembre, ore 20.45, c’è Inter-Bologna come da calendario

DOPPIA ASSENZA – “Sono ripresi oggi pomeriggio i lavori del Bologna in vista della sfida contro il Napoli, con una seduta tecnico-tattica con partitella finale a campo ridotto. Gary Medel ha continuato con l’allenamento differenziato, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen.

Gli esami cui è stato sottoposto Nicola Sansone hanno evidenziato una lesione del pettineo sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane, mentre relativamente a Ibrahima Mbaye hanno evidenziato una lesione del flessore destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane“.

Sansone e Mbaye sono scesi in campo col contagocce in queste prime giornate di campionato. Ibrahima Mbaye, nello specifico, ha collezionato soltanto 116′ tra campionato e Coppa Italia. Per quanto riguarda Sansone, invece, 5 presenze in Serie A (per un totale di 151′) e una in Coppa. Un doppio, probabile forfait, che rischia di erodere le alternative dell’organico di Mihajlovic da qui alle prossime quattro settimane. In calendario, tra le altre avversarie, ci sarà anche l’Inter.