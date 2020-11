Costacurta: “Lukaku tra i tre attaccanti migliori d’Europa. Conte e Zidane..”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Il commento di Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, a pochissime ore dal calcio d’inizio di Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata del girone B di Champions League

ATTESA – Aumenta la temperatura emotiva in vista di Real Madrid-Inter. I nerazzurri di Antonio Conte dovranno fare a meno di Romelu Lukaku. Secondo Alessandro Costacurta, e non solo, il forfait del belga è una grana non da poco per il tecnico pugliese: “Le parole di Axel Witsel hanno certificato la grande considerazione che Lukaku ha in Europa – dice Costacurta – . Credo che tutti lo considerino uno dei tre centravanti migliori d’Europa. Oggi è una giornata chiave per il girone dell’Inter. Se lo Shakhtar Donetsk dovesse battere il Borussia Monchengladbach, la gara di Valdebebas sarebbe ancora più importante. Screzio Vinicius Junior–Benzema? Nella mia carriera ho conosciuto parecchi ragazzi che, davanti alle critiche, diventavano più forti. Il primo che mi viene in mente è Serginho. Zidane non può far passare questa polemica in silenzio. Sfida con Conte? Quando giocava nella Juventus si intravedevano certe capacità in quest’ultimo. Zidane, invece, non parlava mai di calcio. Non avrei mai pensato che sarebbe potuto diventare un allenatore di questo calibro“.