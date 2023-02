Bologna-Inter, tre cambi da parte di Inzaghi? La probabile formazione

Le possibili scelte da parte di Simone Inzaghi per Bologna-Inter, partita valida per la 24ª giornata di Serie A. La probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, in Bologna-Inter domani sarà confermato Andre Onana tra i pali. In difesa invece potrebbero esserci Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Sulle fasce possibile presenza dall’inizio per Denzel Dumfries (al posto di Matteo Darmian, in campo in Champions League contro il Porto dall’inizio) e Federico Dimarco. A centrocampo possibile ritorno per Marcelo Brozovic (al posto di Henrick Mkhitaryan) e conferme per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco invece Simone Inzaghi potrebbe scegliere la coppia formata da Romelu Lukaku (al posto di Edin Dzeko) e Lautaro Martinez.

A seguire il probabile undici nerazzurro per la partita di domani:

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.