Inter-Fiorentina Femminile 2-1 al 45′: Chawinga ribalta lo svantaggio iniziale!

Inter-Fiorentina Femminile per la 18ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano. Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 2-1. Dopo l’iniziale svantaggio Chawinga, con una doppietta prodigiosa, ribalta il match. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Fiorentina Femminile.

NB: Segui Inter-Fiorentina Femminile grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Fiorentina Femminile iniziano bene per la squadra nerazzurra, che prova fin da subito a insidiarsi nell’area di rigore avversaria. Dopo un buon quarto d’ora, in cui ci prova di testa Stefanie Van der Gragt al 6′ e dalla distanza Lisa Alborghetti al 10′, le viola sbloccano il match al 14′. Autrice della rete Vera Boquete che, lanciata in porta da Milica Mijatovic, che sfrutta l’azione e mette a segno lo 0-1. Ma l’Inter Women non si lascia sopraffare dallo svantaggio e torna ad attaccare con Tabitha Chawinga, che al 18′ colpisce di testa, sotto porta, ma la palla va alta sopra la traversa. Ci riprova al 24′, quando Beatrice Merlo serve un ottimo cross che l’attaccante malawiana aggancia e colpisce di sinistro. È pareggio per la squadra di Rita Guarino! Ma lo spettacolo di Chawinga non finisce qui! Al 28′ costruisce di sana pianta un’azione personale, partendo da centrocampo. Entra in area di rigore spiazzando prima il difensore e, poi, il portiere viola. La nerazzurra aspetta il momento giusto e, con freddezza, mette la palla del raddoppio in rete! Sul finale la Fiorentina rischia di subire il terzo gol di Chawinga, ma vengono salvate dall’offside. Il primo tempo di Inter-Fiorentina Femminile si chiude sul 2-1.

Inter-Fiorentina Femminile – Tabellino

2 INTER – FIORENTINA 1

Marcatrici: Boquete (F) al 14′, Chawinga (I) al 24′ e al 28′.

INTER (3-4-3): 12 Piazza; 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 17 Fordos; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 6 Santi, 13 Merlo; 11 Chawinga, 9 Polli, 18 Pandini.

A disposizione: 1 Gilardi, 32 Belli, 7 Marinelli, 20 Simonetti, 21 Zappettini, 29 Kristjansdottir, 33 Ajara Njoya, 35 Calegari, 37 Colonna.

Allenatrice: Rita Guarino

FIORENTINA: 1 Schroffenegger; 7 Cafferata, 34 Agard, 5 Tortelli, 27 Tucceri Cimini; 10 Catena, 8 Parisi, 87 Boquete, 91 Zamanian; 15 Hammarlund, 20 Mijatovic.

A disposizione: 24 Baldi, 4 Jackmon, 6 Breitner, 11 Kajan, 16 Erzen, 17 Monnecchi, 19 Longo, 21 Severini, 88 Johannsdottir.

Allenatrice: Patrizia Panico.

ARIBTRO: Alfredo Iannello della sezione di Messina. Assistenti: Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Michele Decorato della sezione di Cosenza. Quarto ufficiale: Gianluca Cipriano della sezione di Torino.

NOTE – Ammonizione: Catena (F) al 40′.