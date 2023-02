Hellas Verona Inter Primavera, 0-0 al 45′: negato un rigore a Nezirevic

Finisce 0-0 il primo tempo tra Hellas Verona e Inter Primavera. Protagonista il direttore di gara che nega un rigore ai nerazzurri.

NB: Segui Hellas Verona-Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Cristian Chivu cambia molto rispetto alle ultime partite ma conferma il neo acquisto Akinsanmiro nei tre di centrocampo. La partita si accende subito con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Al 19′ arriva la prima occasione da gol. Guizzo di testa di Pio Esposito per Dennis Curatolo che conclude però a lato mancando il bersaglio. Tanti i falli, da una parte e dell’altra, che caratterizzano questo primo tempo. Negato un netto calcio di rigore all’Inter al 33′ su Alem Nezirevic. Il difensore del Verona va diretto sulla gamba del 26, mancando totalmente il pallone. Grave errore in questo caso del direttore di gara. Al 27′ Aleksandar Stankovic arriva prima di tutti con un grande inserimento in area di rigore, riesce a concludere ma non impegna il portiere avversario. Pochi minuto dopo Esposito salta il portiere sul lato dell’area di rigore, decide di concludere invece che di passarla in mezzo e manca la porta. Il Verona si rende pericoloso solo al 43′ con Denis Cazzadori su un bellissimo lancio di Joselito Gomez.

Hellas Verona-Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

0 HELLAS VERONA-INTER 0

Marcatori:

VERONA U19 (3-5-2): 74 Boseggia, 6 Calabrese, 7 Patane, 8 Schirone, 9 Caia, 12 Bernardi, 14 Riahi, 16 Matyjewicz, 19 Gomez, 22 Cazzadori, 28 Ebengué.

A disposizione: 76 Castagnini, 94 Toniolo, 11 Larsen, 23 Verzini, 37 D’Agostino, 41 Zorom, 49 Nitri, 77 Furini, 79 Dias, 80 Cisse, 97 Diao, 99 Nwanege

Allenatore: Paolo Sammarco

INTER U19 (4-3-3): 21 Calligaris, 26 Nezirevic, 15 Kassama, 13 Stabile, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Kamate, 30 Owusu, 23 Esposito, 22 Curatolo.

A disposizione: 1 Botis, 41 Tommasi, 7 Martini, 8 Grygar, 11 Iliev, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 31 Di Pentima.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Enrico Gemelli Assistenti: Piccichè – Nigri

NOTE – Ammoniti: Recupero: 0′ (PT).