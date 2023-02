Nosotti: «Brozovic troppo importante per l’Inter. Lukaku ha ridato una cosa»

Il focus in casa Inter dopo la vittoria contro il Porto di mercoledì a San Siro è tutto su Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. A Sky Sport proprio di loro ha parlato il giornalista Marco Nosotti

IMPORTANTE – Marco Nosotti ha fatto il punto sul ritorno nel centrocampo dell’Inter di Marcelo Brozovic; «Lo scorso anno mancava il piano B a Brozovic. Trovato quest’anno con Calhanoglu, che ha fatto fronte a questa assenza. Il croato però è qualcosa di più: più solido e più importante per i colpi che può avere e per quel che può fare quando bisogna riconquistare palla. Insieme a Barella sono i due che si guardano sempre intorno prima di ricevere palla. Poi ha tutto, anche a livello di scelte».

RITROVATO – Nosotti ha poi elogiato Romelu Lukaku, specialmente per le sue caratteristiche: «Ha dimostrato che quel tipo di centravanti mancava all’Inter e lui lo ha riportato. Credo che questo, al di là dei quattro gol in quattordici gare, sia un segnale importante. Sta bene e in questo momento è un uomo in fiducia».