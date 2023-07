Birindelli: «Gol prima gioia! Europa? L’obiettivo per il Monza resta lo stesso»

Birindelli, difensore del Monza in gol alla prima amichevole prima dell’Inter, su Sky Sport ha parlato dell’obiettivo stagionale della sua squadra.

PRIMA GIOIA – Alessandro Birindelli è carico in vista della partita in campionato contro l’Inter: «Gol in amichevole è stata una bella azione, devo ringraziare Carlos Augusto per l’assist. Spero di togliermi altre gioie durante la stagione. Europa? Non è una parola che circola nello spogliatoio. Da noi circola la parola salvezza, come l’anno scorso. La squadra sa dove può arrivare e vuole arrivare».