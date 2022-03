Biraghi, omaggio della Curva Nord prima di Inter-Fiorentina

L’Inter tra poco affronta la Fiorentina a San Siro. I nerazzurri devono assolutamente vincere visto anche il successo del Napoli nell’anticipo del sabato. Intanto, la Curva Nord dei nerazzurri, nel riscaldamento pre partita ha omaggiato un ex della gara: Cristiano Biraghi.

OMAGGIO – Striscione e cori per Biraghi, ex Inter. Il capitano della Fiorentina ha accolto volentieri l’applauso e l’omaggio dei tifosi nerazzurri andando nel cerchio centrale del campo e applaudendo verso la Curva Nord. Prima di un match importante per l’Inter dunque una bella pagina di sport per chi si è battuto e ha sempre sostenuto di essere legato ai colori dell’Inter.